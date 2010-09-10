Тревожное расстройство

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Тревожное расстройство

Сообщение klonik » Вчера, 22:53

Привет. В последнее время я плохо себя чувствую и не знаю, откуда появилось угнетающее чувство тревоги? Буду благодарна, если отпишетесь и поможете мне советами, куда именно стоит заглянуть, чтобы почитать о препаратах, которые помогают.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Тревожное расстройство

Сообщение zevc » Сегодня, 00:04

Здравствуйте. У меня возникла такая же проблема, поэтому могу скинуть вам ссылку на сайт, чтобы не пришлось снова отправляться на поиски в интернет и начинать всё сначала. Обязательно нужно вот тут почитать о тревожном расстройстве и препарате Тенотен, который может его вылечить. Поверьте, просто так тревога никуда не денется, нужно помочь себе справиться с симптомами и уже через недельку вам станет гораздо легче. Мне хватило месяца приёма, чтобы привести в норму свою жизнь и думаю, что мой совет точно пригодится.
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