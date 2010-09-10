Сообщение klonik » Вчера, 22:53

Привет. В последнее время я плохо себя чувствую и не знаю, откуда появилось угнетающее чувство тревоги? Буду благодарна, если отпишетесь и поможете мне советами, куда именно стоит заглянуть, чтобы почитать о препаратах, которые помогают.