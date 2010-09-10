Сообщение klonik » Вчера, 22:59

Нужна ваша консультация и помощь, услугами каких компаний воспользоваться уже в ближайшее время для покупки стального круга и стального листа? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на помощь со стороны.