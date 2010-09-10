Подскажите
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Подскажите
Нужна ваша консультация и помощь, услугами каких компаний воспользоваться уже в ближайшее время для покупки стального круга и стального листа? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на помощь со стороны.
Re: Подскажите
Знакомая ситуация, мне самой пришлось сравнивать предложения о сотрудничестве, цены и только спустя время остановилась на одной организации. Могу с вами поделиться информацией, потому что прекрасно понимаю, как важно помогать друг другу. Лучше тут выбрать подходящие позиции и сформировать заявку, либо сначала проконсультироваться с менеджером, а потом сделать это. Кстати, ребята сотрудничают как с физическими лицами, так и с юридическими, имейте это в виду. Я осталась довольна, поэтому захотелось выступить экспертом и помочь ускорить ваш процесс поиска и выбора компании для дальнейшего взаимодействия.
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