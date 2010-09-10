Визы в Индию

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Визы в Индию

Сообщение klonik » Вчера, 23:05

Мне нужна ваша консультация и помощью, на каком сайте оформить визу в Индию? Нужна для начала на месяц, а там уже как пойдёт. У меня нет времени на просмотр информации и поиски ответов.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Визы в Индию

Сообщение zevc » Вчера, 23:52

Знакомая ситуация, поэтому я решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться для удобства ссылкой на проверенную компанию с ответами на интересующие вас вопросы. Недорогие визы в Индию могут быть оформлены онлайн, без посещения специальных учреждений, дополнительных консультаций и траты времени. Как по мне, то обязательно нужно в интернете прогуляться по страницам разных сайтов, прежде чем на одном из них остановиться. Сама так делаю, изучаю разные предложения и вам советую поступать также.
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