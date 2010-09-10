Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я заметила, что папа стал часто в туалет бегать, решила, что нужно ему помочь и купить препарат который исправит эту ситуацию. Прошу вас о помощи, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время?
Re: Подскажите
Понимаю вас, могу порекомендовать почитать статьи о препарате Афалаза. Он стоит недорого и помогает решить проблему с частым мочеиспусканием. Муж мой начал мучиться, так я не стала ждать пока ситуация усугубится и нашла тут https://afalaza.ru/ сколько принимать препарат, решила сразу забронировать в ближайшей аптеке эти таблетки. Помогают, становится гораздо легче и поэтому, советую вам внимательно прогуляться по страницам сайта, прежде чем покупать Афалазу. Инструкция и противопоказания для приёма – всё это указано и вы должны принять во внимание то, что там написано.
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