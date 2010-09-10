Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:49

Здравствуйте. Я заметила, что папа стал часто в туалет бегать, решила, что нужно ему помочь и купить препарат который исправит эту ситуацию. Прошу вас о помощи, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 00:18

Понимаю вас, могу порекомендовать почитать статьи о препарате Афалаза. Он стоит недорого и помогает решить проблему с частым мочеиспусканием. Муж мой начал мучиться, так я не стала ждать пока ситуация усугубится и нашла тут https://afalaza.ru/ сколько принимать препарат, решила сразу забронировать в ближайшей аптеке эти таблетки. Помогают, становится гораздо легче и поэтому, советую вам внимательно прогуляться по страницам сайта, прежде чем покупать Афалазу. Инструкция и противопоказания для приёма – всё это указано и вы должны принять во внимание то, что там написано.
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