Межкомнатные двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межкомнатные двери

Сообщение zevc » Сегодня, 15:19

Приветствую! У меня есть два маленьких ребенка, и мне важно обеспечить безопасность в доме. Какие межкомнатные двери будут наиболее надежными и безопасными для детей?
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