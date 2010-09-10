Межкомнатные двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межкомнатные двери

Сообщение zevc » Вчера, 15:19

Приветствую! У меня есть два маленьких ребенка, и мне важно обеспечить безопасность в доме. Какие межкомнатные двери будут наиболее надежными и безопасными для детей?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Межкомнатные двери

Сообщение klonik » Вчера, 22:18

Приветствую! При выборе межкомнатных дверей для дома с маленькими детьми, безопасность – это прежде всего. Я свои приобретала в этом интерет-магазине https://onlinedoor.ru/ . Рекомендуется обращать внимание на двери с закругленными углами и без острых выступов, чтобы уменьшить риск травм. Также можно выбрать модели с системами "плавного закрывания" или "антизащемления пальцев", которые обеспечат дополнительную безопасность при использовании.
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