Межкомнатные двери
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Межкомнатные двери
Приветствую! У меня есть два маленьких ребенка, и мне важно обеспечить безопасность в доме. Какие межкомнатные двери будут наиболее надежными и безопасными для детей?
Re: Межкомнатные двери
Приветствую! При выборе межкомнатных дверей для дома с маленькими детьми, безопасность – это прежде всего. Я свои приобретала в этом интерет-магазине https://onlinedoor.ru/ . Рекомендуется обращать внимание на двери с закругленными углами и без острых выступов, чтобы уменьшить риск травм. Также можно выбрать модели с системами "плавного закрывания" или "антизащемления пальцев", которые обеспечат дополнительную безопасность при использовании.
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