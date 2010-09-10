Строительство дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » Сегодня, 16:12

Добрый день. Я решила у вас спросить, с какими строительными компаниями уже приходилось сотрудничать? Хочу для начала ознакомиться с готовыми проектами, а потом обсудить условия возведения стильного домика в Подмосковье.
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