Сообщение zevc » Сегодня, 16:12

Добрый день. Я решила у вас спросить, с какими строительными компаниями уже приходилось сотрудничать? Хочу для начала ознакомиться с готовыми проектами, а потом обсудить условия возведения стильного домика в Подмосковье.