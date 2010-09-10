Строительство дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » Вчера, 16:12

Добрый день. Я решила у вас спросить, с какими строительными компаниями уже приходилось сотрудничать? Хочу для начала ознакомиться с готовыми проектами, а потом обсудить условия возведения стильного домика в Подмосковье.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительство дома

Сообщение klonik » Вчера, 22:12

Привет. Не так давно мне самой пришлось в интернете просматривать разные сайты, прежде чем остановилась на одной компании и решила, что буду именно с ней сотрудничать. Хотелось чего-то особенного, стильного и красивого. Нашла здесь уже готовый проект и влюбилась в эти фотографии. Любые вопросы решаются по телефону или в режиме переписки, имейте это в виду. Ребята работают в Москве и Подмосковье, они всегда готовы пойти навстречу и прийти на помощь, чтобы решить любые вопросы и спорные нюансы, которые могут возникнуть. В итоге, результат строительства превзошёл все ожидания моей семьи, получилось даже лучше чем на фото.
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