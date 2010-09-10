Строительство дома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Строительство дома
Добрый день. Я решила у вас спросить, с какими строительными компаниями уже приходилось сотрудничать? Хочу для начала ознакомиться с готовыми проектами, а потом обсудить условия возведения стильного домика в Подмосковье.
Re: Строительство дома
Привет. Не так давно мне самой пришлось в интернете просматривать разные сайты, прежде чем остановилась на одной компании и решила, что буду именно с ней сотрудничать. Хотелось чего-то особенного, стильного и красивого. Нашла здесь уже готовый проект и влюбилась в эти фотографии. Любые вопросы решаются по телефону или в режиме переписки, имейте это в виду. Ребята работают в Москве и Подмосковье, они всегда готовы пойти навстречу и прийти на помощь, чтобы решить любые вопросы и спорные нюансы, которые могут возникнуть. В итоге, результат строительства превзошёл все ожидания моей семьи, получилось даже лучше чем на фото.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей