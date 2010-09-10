Сообщение zevc » Вчера, 17:50

Добрый день. Не так давно мне пришлось в интернете изучать отзывы о работе разных онлайн школ, которые предлагают переподготовку и обучение маркшейдеров. Можете отписаться и поделиться советами, куда именно стоит заглянуть?