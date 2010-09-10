Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Не так давно мне пришлось в интернете изучать отзывы о работе разных онлайн школ, которые предлагают переподготовку и обучение маркшейдеров. Можете отписаться и поделиться советами, куда именно стоит заглянуть?
Re: Подскажите
Да, я всегда готова отписаться и проконсультировать. Недавно просматривала в интернете разные сайты, внимательно всё изучала и остановилась на одной онлайн-школе с адекватными ценами и широким выбором направлений и программ для обучения. Здесь https://astobr.com/professionalnaya-per ... deriya-pp/ вы можете с ними ознакомиться, останется только подать заявку на прохождение курса. Кстати, цены у ребят адекватные и есть возможность решить все важные организационные вопросы в чате или же по телефону. Я с удовольствием прошла дистанционное обучение, оно стоит гораздо дешевле очного и не пришлось никуда кататься после основной работы.
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