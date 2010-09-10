Курсы по нутрициологии
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Курсы по нутрициологии
Курсы по нутрициологии хочу пройти для себя. Просто разобраться в том, что кушать полезно, а что вредно. В народе очень много мифов ходит о пользе чеснока, кефира на ночь и прочей ерунде, которая никакого отношения к ПП не имеет. Можете посоветовать, к кому обратиться за помощью? От Анны Читанава drcheetanava.com курсы кто-нибудь проходил? Что можете сказать?
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