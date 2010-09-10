Страховка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Страховка

Сообщение klonik » Вчера, 21:02

Здравствуйте! Какова минимальная страховая сумма, которую стоит рассматривать для надежной защиты во время отдыха в Турции?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Страховка

Сообщение zevc » Вчера, 22:50

Здравствуйте! Есть очень полезный сайт, для тех кто отправляется в путешествие в Турцию - https://polis812.ru/blog/kakuyu-strahov ... 2021-goda/ Рекомендуемая минимальная страховая сумма зависит от вашего типа отдыха и планируемой активности. В целом, стоит рассматривать страховку с покрытием не менее $50 000. Однако, если вы собираетесь заниматься экстремальными видами спорта или активным отдыхом, возможно, стоит рассмотреть страховку с более высокой суммой покрытия.
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