Страховка
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Страховка
Здравствуйте! Какова минимальная страховая сумма, которую стоит рассматривать для надежной защиты во время отдыха в Турции?
Re: Страховка
Здравствуйте! Есть очень полезный сайт, для тех кто отправляется в путешествие в Турцию - https://polis812.ru/blog/kakuyu-strahov ... 2021-goda/ Рекомендуемая минимальная страховая сумма зависит от вашего типа отдыха и планируемой активности. В целом, стоит рассматривать страховку с покрытием не менее $50 000. Однако, если вы собираетесь заниматься экстремальными видами спорта или активным отдыхом, возможно, стоит рассмотреть страховку с более высокой суммой покрытия.
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