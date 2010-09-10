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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 984 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Отдых Цитата Сообщение klonik » 31 июл 2023, 21:36 Привет. Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы узнать о стоимости путёвок в Грецию? Я хочу отдохнуть и набраться сил, осталось только выбрать туристического оператора для сотрудничества. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 984 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Отдых Цитата Сообщение zevc » 31 июл 2023, 23:02 Понимаю вас, я сама поиски вела в интернете очень долго и никак не могла выбор остановить на одной туристической компании. Хотелось провести отпуск где-то вдали от дома, поваляться на песочке под солнышком. Нашла тут https://tour-planet.kz/ информацию о стоимости горящих туров в разные страницы. Решила с вами поделиться ссылкой, чтобы не пришлось вести долгие поиски в интернете и тратить много времени на изучение информации. Хорошо, что можно решить все важные организационные вопросы по телефону, не обязательно даже куда-то идти или же ехать. Мне так гораздо удобнее, думаю, что и вам тоже. Вернуться к началу

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