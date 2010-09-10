Отдых

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отдых

Сообщение klonik » 31 июл 2023, 21:36

Привет. Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы узнать о стоимости путёвок в Грецию? Я хочу отдохнуть и набраться сил, осталось только выбрать туристического оператора для сотрудничества.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Отдых

Сообщение zevc » 31 июл 2023, 23:02

Понимаю вас, я сама поиски вела в интернете очень долго и никак не могла выбор остановить на одной туристической компании. Хотелось провести отпуск где-то вдали от дома, поваляться на песочке под солнышком. Нашла тут https://tour-planet.kz/ информацию о стоимости горящих туров в разные страницы. Решила с вами поделиться ссылкой, чтобы не пришлось вести долгие поиски в интернете и тратить много времени на изучение информации. Хорошо, что можно решить все важные организационные вопросы по телефону, не обязательно даже куда-то идти или же ехать. Мне так гораздо удобнее, думаю, что и вам тоже.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Отдых

Сообщение Зинаидушка » 09 авг 2023, 19:30

А я хочу в Казахстане отдохнуть. Есть в стране места, которые обязательно нужно посетить?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Отдых

Сообщение Алексеич » 09 авг 2023, 20:46

Да, Казахстан очень красивая страна. В этом вы убедитесь, когда приедете сюда. Можно ведь и на поезде добираться, а билеты железнодорожные купите онлайн. Вот я покупал недавно Семей, Астана-Нурлы https://tickets.kz/gd/direction/semipalatinsk~astana_nurly_zhol . При чем по очень привлекательной цене, удалось купить дешево.
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