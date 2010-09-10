Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 978
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:49

Здравствуйте! Какие ресурсы и магазины можно использовать для поиска и приобретения качественных запчастей для садовой техники по разумной цене?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 978
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 22:35

Привет! Если вас интересует тема садовой техники могу порекомендовать https://seltop.ru , там есть много полезной информации. Садовая техника, как правило, подвергается интенсивной эксплуатации, и некоторые запчасти изнашиваются быстрее других. Особенно часто подвержены износу ножи для газонокосилок, ремни, фильтры воздуха и свечи зажигания. Эти запчасти требуют регулярной проверки и замены для оптимальной работы инструмента.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость