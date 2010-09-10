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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 978 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:49 Здравствуйте! Какие ресурсы и магазины можно использовать для поиска и приобретения качественных запчастей для садовой техники по разумной цене? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 978 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 22:35 Привет! Если вас интересует тема садовой техники могу порекомендовать https://seltop.ru , там есть много полезной информации. Садовая техника, как правило, подвергается интенсивной эксплуатации, и некоторые запчасти изнашиваются быстрее других. Особенно часто подвержены износу ножи для газонокосилок, ремни, фильтры воздуха и свечи зажигания. Эти запчасти требуют регулярной проверки и замены для оптимальной работы инструмента. Вернуться к началу

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