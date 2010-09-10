Сообщение klonik » Вчера, 21:57

Приходилось ли кому-то из вас не так давно покупать гаражные ворота с доставкой по Уфе? Хочу оформить заказ онлайн, не люблю лишний раз кататься по городу, но прежде чем это сделать, мне нужно ознакомиться с каталогом.