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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 981 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Обучение Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:57 Привет. Меня хотят сделать финансовым директором, решила заранее поступить онлайн и начать учиться. Помогите с выбором заведения, которое предлагает ученикам хорошие условия и невысокие цены. Что скажете? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 981 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Обучение Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:23 Я скажу, что не так давно сама просматривала в интернете разные сайты, внимательно изучала условия поступления, цены и список документов. В итоге, остановилась на Национальном Университете Современных Технологий. Вот сюда https://xn--m1aidc.xn--p1ai/ вам стоит заглянуть уже в ближайшее время, останется только выбрать подходящий курс и узнать условия поступления. Знаю точно, что нужно высшее образование или среднее профессиональное. Срок обучения 3 месяца или же 6 – вам нужно обязательно пообщаться с сотрудником учебного заведения и задать свои вопросы, это можно без проблем сделать в чате. Вернуться к началу

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