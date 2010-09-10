Обучение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обучение

Сообщение klonik » Вчера, 22:57

Привет. Меня хотят сделать финансовым директором, решила заранее поступить онлайн и начать учиться. Помогите с выбором заведения, которое предлагает ученикам хорошие условия и невысокие цены. Что скажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обучение

Сообщение zevc » Вчера, 23:23

Я скажу, что не так давно сама просматривала в интернете разные сайты, внимательно изучала условия поступления, цены и список документов. В итоге, остановилась на Национальном Университете Современных Технологий. Вот сюда https://xn--m1aidc.xn--p1ai/ вам стоит заглянуть уже в ближайшее время, останется только выбрать подходящий курс и узнать условия поступления. Знаю точно, что нужно высшее образование или среднее профессиональное. Срок обучения 3 месяца или же 6 – вам нужно обязательно пообщаться с сотрудником учебного заведения и задать свои вопросы, это можно без проблем сделать в чате.
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