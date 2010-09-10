Охрана труда на предприятии

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Охрана труда на предприятии

Сообщение Sotas » Вчера, 14:22

Прошу подсказать кого из сотрудников можно назначить ответственным за охрану рада в организации? Я просто ранее такими вопросами не занимался. Но точно знаю что сам как руководитель не могу быть ответственным.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Охрана труда на предприятии

Сообщение Venik » Вчера, 17:28

Не каждого можно назначить на должность ответственного за охрану труда, так как это требует специальных знаний и навыков. Обычно эту должность доверяют только тем сотрудникам, которые имеют высшее или среднее специальное образование по специальности "Охрана труда" и "Безопасность жизнедеятельности". Также важно, чтобы кандидат был готов работать в коллективе и соблюдать правила корпоративной культуры компании. Здесь ваш специалист можно пройти обучение и повышение квалификации случае необходимости.
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