Охрана труда на предприятии
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Охрана труда на предприятии
Прошу подсказать кого из сотрудников можно назначить ответственным за охрану рада в организации? Я просто ранее такими вопросами не занимался. Но точно знаю что сам как руководитель не могу быть ответственным.
Re: Охрана труда на предприятии
Не каждого можно назначить на должность ответственного за охрану труда, так как это требует специальных знаний и навыков. Обычно эту должность доверяют только тем сотрудникам, которые имеют высшее или среднее специальное образование по специальности "Охрана труда" и "Безопасность жизнедеятельности". Также важно, чтобы кандидат был готов работать в коллективе и соблюдать правила корпоративной культуры компании. Здесь ваш специалист можно пройти обучение и повышение квалификации случае необходимости.
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