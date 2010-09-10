Рентгенография

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Рентгенография

Сообщение Ingritt » 44 минуты назад

Хороших врачей можно найти в центре семейной здравницы, где можно сделать рентгенографию и многие другие процедуры для здоровья. С врачами можно проконсультироваться, попросить о помощи и т.д. Все грамотно и понятно объясняют.
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