Сообщение zevc » Вчера, 19:52

Хочу почистить ковёр перед приездом родственников, но мне кажется, что сама я вряд ли справлюсь с этой ответственной и серьёзной миссией. Решила у вас поинтересоваться и спросить. На каком сайте можно оставить заявку уже в ближайшее время?