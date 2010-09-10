Стирка ковров

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стирка ковров

Сообщение zevc » Вчера, 19:52

Хочу почистить ковёр перед приездом родственников, но мне кажется, что сама я вряд ли справлюсь с этой ответственной и серьёзной миссией. Решила у вас поинтересоваться и спросить. На каком сайте можно оставить заявку уже в ближайшее время?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стирка ковров

Сообщение klonik » Вчера, 22:53

Знакомая ситуация, потому что я пыталась самостоятельно почистить ковёр в гостиной, но пятна остались на месте. В итоге, после долгих поисков в интернете и прочтения отзывов удалось остановиться на предложении о сотрудничестве одной компании. Недорогая стирка ковров – ребята могут приехать домой и сделать всё быстро и на ваших глазах, или забрать ковёр, почистить его, высушить и привезти обратно. Мне удалось найти оптимальный вариант с точки зрения стоимости и качества. Сделали всё быстро, как и договаривались, я осталась довольна. Ковёр выглядит как новенький, как будто только вчера его купила.
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