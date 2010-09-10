Сообщение zevc » Вчера, 20:07

Привет. Хотела спросить, услугами, каких интернет магазинов вам уже приходилось пользоваться для выбора и покупки чпу станка по дереву? Нужно решить этот вопрос как можно скорее, и я надеюсь, что вы поможете и проконсультируете меня.