Массивная доска Komodoor

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Массивная доска Komodoor

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 18:01

Массивную доску себе кто-то покупал? Какой бренд взял и почему? Мне понравилась доска от Komodoor породы Мербау, вариант хороший или на рынке есть что получше? Как думаете? Тут https://www.anfloors.ru/catalog/massivnaya-doska/ нашел её за 12 тысяч/метр квадратный.
Подскажите еще подобные варианты в рамках цены 10-13 тысяч.
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