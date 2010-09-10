Массивная доска Komodoor
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Массивная доска Komodoor
Массивную доску себе кто-то покупал? Какой бренд взял и почему? Мне понравилась доска от Komodoor породы Мербау, вариант хороший или на рынке есть что получше? Как думаете? Тут https://www.anfloors.ru/catalog/massivnaya-doska/ нашел её за 12 тысяч/метр квадратный.
Подскажите еще подобные варианты в рамках цены 10-13 тысяч.
Подскажите еще подобные варианты в рамках цены 10-13 тысяч.
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