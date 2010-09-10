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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 38 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Re: Торт Цитата Сообщение Радищева » Сегодня, 10:23 Шапошникова писал(а): Какая кондитерская может испечь большой корпоративный торт? Мы уже два раза на юбилей компании заказывали большой Мы уже два раза на юбилей компании заказывали большой корпоративный торт в кондитерской «Московский пекарь». У них есть все сертификаты качества и доставка торта делается с специально оборудованной холодильником машине. Среди их клиентов есть крупные бренды. На сайте об этом можете прочесть. Вернуться к началу

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