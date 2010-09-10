Торт

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Торт

Сообщение Шапошникова » 10 авг 2023, 06:42

Какая кондитерская может испечь большой корпоративный торт?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Торт

Сообщение Радищева » Сегодня, 10:23

Шапошникова писал(а):Какая кондитерская может испечь большой корпоративный торт?
Мы уже два раза на юбилей компании заказывали большой корпоративный торт в кондитерской «Московский пекарь». У них есть все сертификаты качества и доставка торта делается с специально оборудованной холодильником машине. Среди их клиентов есть крупные бренды. На сайте об этом можете прочесть.
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