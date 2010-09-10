Торт
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Торт
Какая кондитерская может испечь большой корпоративный торт?
Re: Торт
Мы уже два раза на юбилей компании заказывали большой корпоративный торт в кондитерской «Московский пекарь». У них есть все сертификаты качества и доставка торта делается с специально оборудованной холодильником машине. Среди их клиентов есть крупные бренды. На сайте об этом можете прочесть.Шапошникова писал(а):Какая кондитерская может испечь большой корпоративный торт?
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