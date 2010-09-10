Сообщение klonik » Вчера, 23:06

Привет. Услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться для выбора и покупки бытовой техники в интернете? Надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами. Хочу маме в подарок на юбилей купить робот-пылесос.