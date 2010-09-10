Вклады или ОФЗ?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Вклады или ОФЗ?

Сообщение gonchar84 » Вчера, 14:45

Вклады или ОФЗ? Что выбрать лучше сейчас, как думаете? Вроде как ставки примерно одинаковые же и там и там.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Вклады или ОФЗ?

Сообщение gonchar84 » Вчера, 20:16

Вклады или ОФЗ? Что выбрать лучше сейчас, как думаете? Вроде как ставки примерно одинаковые же и там и там.


что будет дальше с процентными ставками, как считаете?
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