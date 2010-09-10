Вклады или ОФЗ?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Вклады или ОФЗ?

Сообщение gonchar84 » 14 авг 2023, 14:45

Вклады или ОФЗ? Что выбрать лучше сейчас, как думаете? Вроде как ставки примерно одинаковые же и там и там.
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Вклады или ОФЗ?

Сообщение gonchar84 » 14 авг 2023, 20:16

Вклады или ОФЗ? Что выбрать лучше сейчас, как думаете? Вроде как ставки примерно одинаковые же и там и там.


что будет дальше с процентными ставками, как считаете?
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Вклады или ОФЗ?

Сообщение derigor » Сегодня, 09:55

Где процентная ставка выше, тот вариант выбирайте. Посмотрите сколько офз дают, потом рассчитайте доход по вкладу онлайн и сравните. Только учтите, что в случае со вторым вариантом вклад у вас ещё и застрахован.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей