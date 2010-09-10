Распашные двери, автоматика

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Распашные двери, автоматика

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:08

Чья автоматика используется в распашных дверях? Имею в виду, какие фирмы самые популярные в данном сегменте? Знаю про Дормакабу, Аблой, Дитек и Интеракс. Какие еще есть? Хочу установить в магазин, пока остановился на итальянской Дитек. В Про-Локсе https://pro-locks.ru/ кто-то из форумчачн покупал автоматику? Вы где брали?
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