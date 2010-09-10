Распашные двери, автоматика
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Распашные двери, автоматика
Чья автоматика используется в распашных дверях? Имею в виду, какие фирмы самые популярные в данном сегменте? Знаю про Дормакабу, Аблой, Дитек и Интеракс. Какие еще есть? Хочу установить в магазин, пока остановился на итальянской Дитек. В Про-Локсе https://pro-locks.ru/ кто-то из форумчачн покупал автоматику? Вы где брали?
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