Доставка цветов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » Вчера, 21:43

Здравствуйте. У сестры скоро 25-летие, важная дата и мы устраиваем вечеринку в честь этого события. Помогите советами, на каком сайте можно выбрать и купить шикарный букет? Интересуют необычные цветочные композиции.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка цветов

Сообщение klonik » Вчера, 22:40

Я была на вашем месте, решила проконсультировать и помочь. Недавно прогулялась по страницам каталогов разных компаний, а потом выбрала одну организацию и могу с вами поделиться ссылкой. Лучше заказать цветы Киев заранее, хотя бы за несколько дней, чтобы не пришлось, потом делать всё в ускоренном темпе. Не так давно я покупала букет для мамы на юбилей, и она осталась довольна. Курьер постучал в дверь и вручил лично в руки мамуле огромный букет красных роз, она была в восторге от сюрприза.
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