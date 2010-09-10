Доставка цветов
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Доставка цветов
Здравствуйте. У сестры скоро 25-летие, важная дата и мы устраиваем вечеринку в честь этого события. Помогите советами, на каком сайте можно выбрать и купить шикарный букет? Интересуют необычные цветочные композиции.
Re: Доставка цветов
Я была на вашем месте, решила проконсультировать и помочь. Недавно прогулялась по страницам каталогов разных компаний, а потом выбрала одну организацию и могу с вами поделиться ссылкой. Лучше заказать цветы Киев заранее, хотя бы за несколько дней, чтобы не пришлось, потом делать всё в ускоренном темпе. Не так давно я покупала букет для мамы на юбилей, и она осталась довольна. Курьер постучал в дверь и вручил лично в руки мамуле огромный букет красных роз, она была в восторге от сюрприза.
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