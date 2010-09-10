Проверка счетчика
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Проверка счетчика
Как происходит процесс проверки счетчика воды специалистами, и могу ли я самостоятельно выполнить некоторые проверки?
Re: Проверка счетчика
Привет. Я бы тут порекомендовала вамспециалистов из Мосметрологии. Процесс проверки счетчика воды обычно включает тщательную диагностику работы счетчика и сравнение его показаний с эталонными. Это процедура, которую лучше доверить профессионалам. Кстати их специалисты смогут помочь вам с параллельными проблемами, такими как утечки или другие неисправности.
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