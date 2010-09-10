Проверка счетчика

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 991
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Проверка счетчика

Сообщение klonik » Вчера, 16:17

Как происходит процесс проверки счетчика воды специалистами, и могу ли я самостоятельно выполнить некоторые проверки?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 990
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Проверка счетчика

Сообщение zevc » Вчера, 22:17

Привет. Я бы тут порекомендовала вамспециалистов из Мосметрологии. Процесс проверки счетчика воды обычно включает тщательную диагностику работы счетчика и сравнение его показаний с эталонными. Это процедура, которую лучше доверить профессионалам. Кстати их специалисты смогут помочь вам с параллельными проблемами, такими как утечки или другие неисправности.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость