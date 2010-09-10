Подскажите клинику
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Подскажите клинику
Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли записываться к психотерапевту, если в одно мгновение мир стал вокруг в серых тонах? Думаю, что после развода с мужем у меня началась депрессия, и я её запустила.
Re: Подскажите клинику
Да, нужно как можно скорее выбрать клинику и врача, посетить его кабинет и послушать рекомендации касательно своего здоровья. Для меня было важно решить все вопросы, связанные с закрытием гештальтов, заглянула сюда https://bogolubov.center/catalog/psixoterapevt/ и остановилась на одном психотерапевте, грамотный и серьёзный мужчина. Выслушал меня, выписал препараты, дал хорошие советы, и я потихоньку ожила, стала чувствовать себя гораздо лучше и вот теперь могу написать, что здорова как физически, так и психологически. Не затягивайте процесс обращения к специалисту, иначе вам может стать хуже.
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