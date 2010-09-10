Сообщение klonik » Вчера, 20:08

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли записываться к психотерапевту, если в одно мгновение мир стал вокруг в серых тонах? Думаю, что после развода с мужем у меня началась депрессия, и я её запустила.