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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 992 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Мем-токен SLOPY Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 20:01 Приветик! Сначала рекомендую прочитать подробную информацию на https://slopy.io/ . По поводу налоговых обязательств: они могут варьироваться в зависимости от страны проживания. В большинстве случаев роялти в крипте считаются доходом, и на них может налагаться налог. Лучше всего проконсультироваться с квалифицированным налоговым консультантом, который разбирается в криптовалютах, чтобы понять, какие конкретно налоговые обязательства будут для вас актуальны. Будьте заботливы и убедитесь, что вы следите за своими финансами правильно! Вернуться к началу

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