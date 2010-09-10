Таможенный брокер

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Таможенный брокер

Сообщение zevc » Вчера, 19:53

Хотела у вас поинтересоваться и спросить, услугами, какой компании воспользоваться, чтобы помогли с таможенным оформлением импорта. К нам в страну едет большая партия игрушек, они должны добраться как можно скорее.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Таможенный брокер

Сообщение klonik » Вчера, 22:14

Здравствуйте. Я не так давно просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только решила остановиться на одной организации и воспользоваться её услугами. В первую очередь отмечу, что ребята давно работают, им можно доверять. Тут https://www.unitrade.su/ на страницу можно найти стоимость таможенного оформления импорта и останется только собрать все необходимые документы и предоставить их специалисту. Хорошо, что я увидела ваше сообщение, захотелось отписаться и помочь, поэтому не получилось вот так просто взять и остаться в стороне, помощь вам точно не помешает.
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