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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 994 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подъемник Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 17:39 Привет. У меня двухстоечные подъемники тоже как-то выдали такое. В первую очередь, немедленно прекратите использование подъемника и обесточьте его. Затем осмотрите оборудование на наличие видимых повреждений и износа деталей. Рекомендую обратиться к сервисному инженеру или специалисту для диагностики и ремонта. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать подъемник без соответствующих знаний и навыков, это может быть опасно. Вернуться к началу

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