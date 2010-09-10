Подъемник

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 994
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подъемник

Сообщение klonik » Сегодня, 16:38

Добрый день. Что делать, если двухстоечный подъемник начал шуметь и странно работать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 994
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подъемник

Сообщение zevc » Сегодня, 17:39

Привет. У меня двухстоечные подъемники тоже как-то выдали такое. В первую очередь, немедленно прекратите использование подъемника и обесточьте его. Затем осмотрите оборудование на наличие видимых повреждений и износа деталей. Рекомендую обратиться к сервисному инженеру или специалисту для диагностики и ремонта. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать подъемник без соответствующих знаний и навыков, это может быть опасно.
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