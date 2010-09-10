Подъемник
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Подъемник
Добрый день. Что делать, если двухстоечный подъемник начал шуметь и странно работать?
Re: Подъемник
Привет. У меня двухстоечные подъемники тоже как-то выдали такое. В первую очередь, немедленно прекратите использование подъемника и обесточьте его. Затем осмотрите оборудование на наличие видимых повреждений и износа деталей. Рекомендую обратиться к сервисному инженеру или специалисту для диагностики и ремонта. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать подъемник без соответствующих знаний и навыков, это может быть опасно.
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