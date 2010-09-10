Стационарная система контроля багажа

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Стационарная система контроля багажа

Сообщение Roofdier » Сегодня, 09:17

Для обеспечения большей безопасности пассажиров на автостанции решено в зале установить стационарную систему багажа. Интересует цена такой установки и где её можно приобрести.
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Стационарная система контроля багажа

Сообщение Companion » Сегодня, 09:29

Мало контроля и проверок не бывает. В этом деле лучше, что называется, переборщить, чем проморгать трагедию. В этой компании есть много модели стационарных систем контроля багажа с различным диапазоном цен на них. Вам стоит посоветоваться со специалистами компании на предмет покупки наиболее подходящего оборудования - рентгенотелевизионных интроскопов для Вашей автостанции.
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