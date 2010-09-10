Сообщение zevc » Вчера, 22:09

Здравствуйте. Приехала ко мне подруга, давно не виделись, все как-то ей некогда было. Оказалось, что все это время она боролась с зависимостью у дочери, девчонке всего 16 лет. Говорит, что уже два раза ее на лечение отправляла, толку нет. Руки опускаются, кто был в такой ситуации, есть ли шанс спасти ребенка?