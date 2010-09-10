Клиника для реабилитации
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Клиника для реабилитации
Здравствуйте. Приехала ко мне подруга, давно не виделись, все как-то ей некогда было. Оказалось, что все это время она боролась с зависимостью у дочери, девчонке всего 16 лет. Говорит, что уже два раза ее на лечение отправляла, толку нет. Руки опускаются, кто был в такой ситуации, есть ли шанс спасти ребенка?
Re: Клиника для реабилитации
Здравствуйте, шанс есть всегда, главное, не отчаиваться. Вполне возможно, что врачи использовали устаревшие методы лечения, поэтому и не помогло. Очень важно, чтобы все время человека поддерживал психолог, который поможет разобраться. Вот тут https://lifeclinic24.ru проводят лечение от наркомании, отзывы у них хорошие. У соседки сын там лечение проходил, два года уже в завязке, помогло.
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