Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет. Услугами, какой компании вы посоветуете воспользоваться для заказа кабелей АВБбШв? Нужны контакты поставщика для сотрудничества на постоянной основе. Заранее спасибо вам за рекомендации и высказанные мнения.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Не так давно я изучала цены на сайтах разных компаний, только потом остановилась на одном, наиболее подходящем предложении. Решила с вами поделиться ссылкой, чтобы не пришлось тратить много времени на поиски в интернете, алюминиевый кабель всегда представлен в наличии, и можно сначала ознакомиться с каталогом, потом задать вопросы менеджеру и получить на них аргументированные и полные ответы. Специалист помог мне советами, поэтому, чем быстрее вы ознакомитесь с информацией, тем быстрее удастся завершить оформление своего заказа.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя