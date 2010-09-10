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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 998 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 21:29 Привет. Услугами, какой компании вы посоветуете воспользоваться для заказа кабелей АВБбШв? Нужны контакты поставщика для сотрудничества на постоянной основе. Заранее спасибо вам за рекомендации и высказанные мнения. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 998 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:30 Здравствуйте. Не так давно я изучала цены на сайтах разных компаний, только потом остановилась на одном, наиболее подходящем предложении. Решила с вами поделиться ссылкой, чтобы не пришлось тратить много времени на поиски в интернете, алюминиевый кабель всегда представлен в наличии, и можно сначала ознакомиться с каталогом, потом задать вопросы менеджеру и получить на них аргументированные и полные ответы. Специалист помог мне советами, поэтому, чем быстрее вы ознакомитесь с информацией, тем быстрее удастся завершить оформление своего заказа. Вернуться к началу

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