Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 998
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:43

Нужно ли визуализировать данные? Я только начинаю свой путь в мире бизнеса, поэтому решила у вас поинтересоваться и спросить. С чего начать? Хотелось бы почитать статьи на эту тему, и я рассчитываю, что вы отпишетесь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 998
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:46

Здравствуйте. У меня возникла такая же проблема, долго изучала публикации на страницах разных блогов, искала программы, которые могут помочь в работе. Могу посоветовать вам уже в ближайшее время найти ответы на все свои вопросы, там пойдёт речь об использовании инструментов визуализации данных в проектном управлении. Обычно я любые текстовые материалы просматриваю несколько раз, чтобы информация отложилась в памяти. Главный принцип визуализации: информация должна быть простой и понятной. Думаю, вы и так это понимаете.
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