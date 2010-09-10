Подскажите
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Подскажите
Нужно ли визуализировать данные? Я только начинаю свой путь в мире бизнеса, поэтому решила у вас поинтересоваться и спросить. С чего начать? Хотелось бы почитать статьи на эту тему, и я рассчитываю, что вы отпишетесь.
Re: Подскажите
Здравствуйте. У меня возникла такая же проблема, долго изучала публикации на страницах разных блогов, искала программы, которые могут помочь в работе. Могу посоветовать вам уже в ближайшее время найти ответы на все свои вопросы, там пойдёт речь об использовании инструментов визуализации данных в проектном управлении. Обычно я любые текстовые материалы просматриваю несколько раз, чтобы информация отложилась в памяти. Главный принцип визуализации: информация должна быть простой и понятной. Думаю, вы и так это понимаете.
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