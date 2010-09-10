Сообщение klonik » Вчера, 21:43

Нужно ли визуализировать данные? Я только начинаю свой путь в мире бизнеса, поэтому решила у вас поинтересоваться и спросить. С чего начать? Хотелось бы почитать статьи на эту тему, и я рассчитываю, что вы отпишетесь.