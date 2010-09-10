Тест скорости интернета
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Тест скорости интернета
Запускаю челлендж по определению самой быстрой скорости интернета у пользователей нашего портала. Моя вот 30 мегабит в секунду, а у вас сколько? Проверить можно здесь https://speedtest.ru.net Это максимальной точный ресурс по измерению какой я знаю.
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