Тест скорости интернета

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Тест скорости интернета

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:33

Запускаю челлендж по определению самой быстрой скорости интернета у пользователей нашего портала. Моя вот 30 мегабит в секунду, а у вас сколько? Проверить можно здесь :arrow: https://speedtest.ru.net Это максимальной точный ресурс по измерению какой я знаю.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей