Установка брекетов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1001
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Установка брекетов

Сообщение zevc » Вчера, 20:11

Привет. Сколько стоят брекеты для ребёнка? Дочке нужно установить, надежда только на ваши комментарии и советы. Можете отписаться и помочь сделать выбор в пользу одной стоматологии в нашем городе?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1000
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Установка брекетов

Сообщение klonik » Вчера, 22:24

Конечно, помогу чем смогу. Мне самой пришлось больше часа потратить на прочтение отзывов и ознакомление с сайтами. Выбрала семейную стоматологию, которая предлагает широкий спектр услуг и указывает стоимость брекетов на сайте. Лучше проконсультироваться с доктором, мы выбрали сапфировые брекеты исходя из эстетических соображений, потому что они не так сильно заметны на зубах. Сын носит брекеты, ходит к своему ортодонту и уже есть результаты. Зубки стали выравниваться. Главное, если у вашего ребёнка кривые зубы, обязательно нужно заняться его здоровьем и сделать всё возможное, чтобы ситуация не была усугублена.
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