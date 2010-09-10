Установка брекетов
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Установка брекетов
Привет. Сколько стоят брекеты для ребёнка? Дочке нужно установить, надежда только на ваши комментарии и советы. Можете отписаться и помочь сделать выбор в пользу одной стоматологии в нашем городе?
Re: Установка брекетов
Конечно, помогу чем смогу. Мне самой пришлось больше часа потратить на прочтение отзывов и ознакомление с сайтами. Выбрала семейную стоматологию, которая предлагает широкий спектр услуг и указывает стоимость брекетов на сайте. Лучше проконсультироваться с доктором, мы выбрали сапфировые брекеты исходя из эстетических соображений, потому что они не так сильно заметны на зубах. Сын носит брекеты, ходит к своему ортодонту и уже есть результаты. Зубки стали выравниваться. Главное, если у вашего ребёнка кривые зубы, обязательно нужно заняться его здоровьем и сделать всё возможное, чтобы ситуация не была усугублена.
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