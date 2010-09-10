Покупка меда
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Покупка меда
Добрый день. Я решила написать вам и спросить, услугами, каких магазинов вы уже пользовались для заказа натурального алтайского мёда? Хочу с доставкой по Казахстану заказать себе и сразу взять родителям и коллегам.
Re: Покупка меда
Понимаю вас, не так просто найти действительно вкусный мёд, который будет таять во рту. Если честно, то я сторонница классики, мне намного больше нравится натуральный мёд, чем те которые продаются в супермаркетах с разными ароматизаторами и красителями. Медовый Экспресс торгует алтайским мёдом, в каталоге представлено много разновидностей. Лично мой фаворит – липовый и гречишный, просто невозможно оторваться, как вкусно пить чай с таким мёдом. Решила отписаться и поделиться с вами ссылкой, на поиски в интернете всегда уходит много времени, лучше сократить время и я советую заказывать онлайн.
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