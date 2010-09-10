Сообщение zevc » Вчера, 20:45

Добрый день. Я решила написать вам и спросить, услугами, каких магазинов вы уже пользовались для заказа натурального алтайского мёда? Хочу с доставкой по Казахстану заказать себе и сразу взять родителям и коллегам.