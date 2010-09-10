Бокс

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бокс

Сообщение klonik » Сегодня, 21:21

Привет. Живу в Москве, хочу начать ходить на бокс. Мне 17 лет, навыки защиты точно не помешают. Подскажите, какой клуб выбрать? Надеюсь, что вы отпишетесь уже в ближайшее время и поделитесь рекомендациями.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1003
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Бокс

Сообщение zevc » 35 минут назад

Конечно, я всегда готова отписаться и проконсультировать. Прежде чем оставлять заявку на пробное занятие, советую вам прогуляться по страницам сайта и найти ответы на все свои вопросы. Вот здесь https://boxing-academy.ru/ расписание для детей и взрослых, можно выбрать удобные дни и время для посещения. Мой индивидуальный тренер в самом начале занятий даже когда не получалось, подбадривал и помогал, терпеливо относился к неудачам. Могу с уверенностью написать, если опускаются руки нужно продолжать идти к поставленной цели и не бояться трудностей.
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