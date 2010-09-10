Сообщение klonik » Сегодня, 21:21

Привет. Живу в Москве, хочу начать ходить на бокс. Мне 17 лет, навыки защиты точно не помешают. Подскажите, какой клуб выбрать? Надеюсь, что вы отпишетесь уже в ближайшее время и поделитесь рекомендациями.