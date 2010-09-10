Сериал

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сериал

Сообщение klonik » Сегодня, 21:45

Хотела у вас поинтересоваться, на каком сайте вы обычно смотрите мультсериалы? Хочу начать смотреть «Рик и Морти», уже все мои друзья и знакомые его посмотрели, там вроде новые сезоны вышли.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1003
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сериал

Сообщение zevc » 27 минут назад

Да, вы правы, новый сезон буквально недавно вышел. Мне первые серии сначала не зашли, а потом я решила досмотреть сезон и так начала проводить все свободные вечера после работы. «Рик и Морти» - это история о путешествиях на другие планеты дедушки и внука. Тут https://newserial.run уже 6 сезон добавили, я его ещё не успела посмотреть, планирую на этой недели сразу все серии глянуть. Сериал приковывает внимание зрителей, потому что он в сатирично-ироничной форме высмеивает политику, общественные взгляды и устои современного общества. Если до сих пор сомневаетесь и не знаете, смотреть или же не смотреть – решайтесь.
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