Сериал
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Сериал
Хотела у вас поинтересоваться, на каком сайте вы обычно смотрите мультсериалы? Хочу начать смотреть «Рик и Морти», уже все мои друзья и знакомые его посмотрели, там вроде новые сезоны вышли.
Re: Сериал
Да, вы правы, новый сезон буквально недавно вышел. Мне первые серии сначала не зашли, а потом я решила досмотреть сезон и так начала проводить все свободные вечера после работы. «Рик и Морти» - это история о путешествиях на другие планеты дедушки и внука. Тут https://newserial.run уже 6 сезон добавили, я его ещё не успела посмотреть, планирую на этой недели сразу все серии глянуть. Сериал приковывает внимание зрителей, потому что он в сатирично-ироничной форме высмеивает политику, общественные взгляды и устои современного общества. Если до сих пор сомневаетесь и не знаете, смотреть или же не смотреть – решайтесь.
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