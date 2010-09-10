Либридерм для нежной кожи

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Либридерм для нежной кожи

Сообщение Ingritt » Сегодня, 02:59

С детства имею проблемы с кожей, мне тяжело даются летние деньки, особенно на Юге, так как склонна очень быстро сгорать, кожа максимально чувствительна, ох как я завидую девочкам которые ещё и в солярий ходят.. Но на моё счастье есть классный кремушек Либридерм солнцезащитный для самой чувствительной кожи, также есть линейка даже для детишек, мамочкам на заметку.
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