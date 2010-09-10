Либридерм для нежной кожи
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Либридерм для нежной кожи
С детства имею проблемы с кожей, мне тяжело даются летние деньки, особенно на Юге, так как склонна очень быстро сгорать, кожа максимально чувствительна, ох как я завидую девочкам которые ещё и в солярий ходят.. Но на моё счастье есть классный кремушек Либридерм солнцезащитный для самой чувствительной кожи, также есть линейка даже для детишек, мамочкам на заметку.
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