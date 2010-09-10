Виски Бушмилс

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Виски Бушмилс

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 15:21

Ценители виски на форуме есть? Подскажите мягкий и недорогой напиток, с которого можно начать знакомство с выдержанным алкоголем. Бушмилс Ориджинал подойдёт, или брать что-нибудь подороже? Пить буду со льдом, из рокса. Нужны ваши советы.
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