Ремонт

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт

Сообщение zevc » Вчера, 21:11

Привет. Можете отписаться и поделиться советами, в какую компанию обращаться в Омске, чтобы отремонтировали квартиру? Я решила у вас поинтересоваться и спросить, чтобы не тратить время на изучение сайтов в интернете.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1003
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт

Сообщение klonik » Вчера, 22:54

Понимаю, сама такая же. Мой лучший друг недавно заказывал ремонт и разработку дизайн проекта, пригласил мою семью в гости. Получилось стильно, свободного пространства в гостиной и на кухне стало больше. Я нашла сайт ребят, почитала, в какую сумму может обойтись ремонт квартир в Омске и сразу с фотографиями готовых работ ознакомилась. Хорошо, что в интернете можно найти информацию, не обязательно лишний раз куда-то идти или же ехать, чтобы просто задать несколько вопросов. Чем быстрее вы изучите сайт, тем быстрее команда сделает свою работу. Все три комнаты квартиры преобразили до неузнаваемости, как я и хотела.
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